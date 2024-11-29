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Остались трое маленьких детей: в Башкирии муж и жена совершили парный суицид

В Башкирии лишили себя жизни мать и отец троих маленьких детей.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии супруги совершили парный суицид. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Согласно предварительным данным, 14-летняя девочка проснулась около двух часов ночи, не увидела 36-летнего папу и 34-летнюю в их комнате и стала их искать. Подросток обнаружила обоих в гараже без признаков жизни и после этого позвонила в полицию.

Что стало причиной трагедии — пока неизвестно. У супругов остались трое несовершеннолетних детей.

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