Остались трое маленьких детей: в Башкирии муж и жена совершили парный суицид

Согласно предварительным данным, 14-летняя девочка проснулась около двух часов ночи, не увидела 36-летнего папу и 34-летнюю в их комнате и стала их искать. Подросток обнаружила обоих в гараже без признаков жизни и после этого позвонила в полицию.