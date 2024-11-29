В Новосибирской области внук-наркоман напал с ножом на своих дедушку и бабушку

За это в отношении злоумышленника возбудили уголовное дело, его также осудили за хранение каннабиса без цели сбыта. Суд отправил фигуранта за решетку на 9,5 года и ограничил его в свободе еще на 1 год. Отбывать наказание мужчина будет в исправительной колонии строгого режима.