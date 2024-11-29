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В Тбилиси протестующие перекрыли проспект Руставели

В Тбилиси полицейские подогнали водометы для разгона антиправительственных протестов на площади Свободы, следует из видео, опубликованных Telegram-каналом Newsgeorgia. Большого скопления людей на площади нет. При этом, проспект Руставели, ведущий от площади Свободы до площади Руставели, уже перекрыт протестующими.

Полиция, как пишет Newsgeorgia, пока не вмешивается в ход протеста. На проспекте Руставели, прилегающем к парламенту Грузии, участники акции размахивают флагами Грузии и Евросоюза.

Служебные входы в парламент охраняют группы силовиков, центральный вход закрыт металлическими ограждениями. Активисты возле здания парламента раздают пришедшим на акцию средства защиты — маски для глаз с респиратором.

Предыдущий антиправительственный митинг начался вечером 28 ноября и закончился к утру следующего дня. Демонстранты вышли на улицы после решения правящей партии «Грузинская мечта» (ГМ) отказаться от переговоров по членству в Евросоюз до 2028 года. Ночью между протестующими и полицейскими начались столкновения. Сотни человек получили увечья различной степени тяжести, в том числе более 30 спецназовцев и полицейских. За сутки были арестованы 40 демонстрантов. В митинге участвовала также президент страны Саломе Зурабишвили в сопровождении пяти телохранителей.