В Тбилиси протестующие перекрыли проспект Руставели

Предыдущий антиправительственный митинг начался вечером 28 ноября и закончился к утру следующего дня. Демонстранты вышли на улицы после решения правящей партии «Грузинская мечта» (ГМ) отказаться от переговоров по членству в Евросоюз до 2028 года. Ночью между протестующими и полицейскими начались столкновения. Сотни человек получили увечья различной степени тяжести, в том числе более 30 спецназовцев и полицейских. За сутки были арестованы 40 демонстрантов. В митинге участвовала также президент страны Саломе Зурабишвили в сопровождении пяти телохранителей.