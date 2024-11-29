В Салавате во время пожара в квартире погиб мужчина

ЧП произошло в квартире на первом этаже жилого дома по улице Калинина. Едкий дым очень быстро заполонил жилье. Сотрудникам МЧС удалось проникнуть внутрь и ликвидировать горение на площади 11 квадратных метров. К сожалению, в ходе тушения специалисты обнаружили мертвого мужчину, его личность в настоящее время устанавливается. Расследование инцидента проводит дознаватель МЧС.