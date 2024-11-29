В Салавате во время пожара в квартире погиб мужчина

В башкирском городе Салават произошел смертельный пожар. Об этом рассказала пресс-служба МЧС региона.
ЧП произошло в квартире на первом этаже жилого дома по улице Калинина. Едкий дым очень быстро заполонил жилье. Сотрудникам МЧС удалось проникнуть внутрь и ликвидировать горение на площади 11 квадратных метров. К сожалению, в ходе тушения специалисты обнаружили мертвого мужчину, его личность в настоящее время устанавливается. Расследование инцидента проводит дознаватель МЧС.
— Не курите в постели. Убедитесь, что потушил сигарету. Место для курения оборудуйте пепельницей. Установите дома пожарный извещатель. Громким звуком прибор разбудит и даст шанс на спасение. Закажите на маркетплейсе прямо сейчас, — порекомендовали в экстренной службе.
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