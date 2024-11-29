В Ленинградской области медиков осудили за фиктивную вакцинацию от COVID-19

С. -ПЕТЕРБУРГ, 29 ноя — РИА Новости. Участники группы, куда входили и медицинские работники, получили условные сроки за организацию фиктивной вакцинации от коронавируса в Ленинградской области, сообщает региональное следственное управление.
Как установили следствие и суд, в период с марта по август 2021 года фигуранты за деньги проводили фиктивную вакцинацию тех, кто не хотел делать прививки от COVID-19. При этом в соответствующую информационную систему вносились ложные данные, позволяющие выдавать сертификаты о вакцинации.
Участники группы в зависимости от роли каждого признаны виновными по статьям о неправомерном доступе к компьютерной информации (статья 272 УК РФ), о неправомерном воздействии на критическую информационную инфраструктуру (статья 274.1 УК РФ) и о получении взятки (статья 290 УК РФ).
«С учетом характера преступлений, связанных с модификацией компьютерной информации в период общероссийской вакцинации от новой коронавирусной инфекции, суд признал подсудимых виновными», — сообщили в управлении.
Суд назначил Юлии Николаве четыре года лишения свободы условно с испытательным сроком на три года шесть месяцев, Наталье Ермолаевой, Алексею Ермолаеву, Павлу Логвину, Татьяне Этмановой по три года условно с испытательным сроком на три года, Олесе Добревой и Ирине Якимовой — по три года три месяца условно с испытательным сроком три года, уточнили в ведомстве.