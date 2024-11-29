В Ленинградской области медиков осудили за фиктивную вакцинацию от COVID-19

Суд назначил Юлии Николаве четыре года лишения свободы условно с испытательным сроком на три года шесть месяцев, Наталье Ермолаевой, Алексею Ермолаеву, Павлу Логвину, Татьяне Этмановой по три года условно с испытательным сроком на три года, Олесе Добревой и Ирине Якимовой — по три года три месяца условно с испытательным сроком три года, уточнили в ведомстве.