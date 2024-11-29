Toyota после ДТП пролетела на крыше десятки метров по проспекту в Минске

Авария произошла около 17.10 на проспекте Дзержинского, возле его пересечения с улицей Щорса. По предварительной информации, 37-летняя водитель автомобиля Toyota двигалась по проспекту Дзержинского и врезалась в остановившийся в крайней левой полосе Renault («Рено», — ред.). После столкновения «Тойота» опрокинулась вверх колесами, и, что видно на кадрах видеосъемки, пролетела на крыше, высекая искры, по проспекту Дзержинского несколько десятков метров, после чего встала обратно на колеса прямо на перекрестке с улицей Щорса, но уже навстречу движению.