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Посольство РФ в Аргентине связалось с пассажирами неисправного лайнера

Посольство России в Аргентине в курсе происшествия с заглохшим по пути в Антарктиду круизным лайнером, на борту которого находятся туристы из РФ. Об этом 29 ноября сообщили в дипмиссии, добавив, что уже связались с его организаторами и россиянами.

Источник: AP 2024

«В настоящее время разбираемся с сутью претензий российских граждан, часть из которых подтвердили, что объявили голодовку. Для помощи в урегулировании ситуации подключили наши контакты в провинции Огненная Земля, где ожидают прибытия лайнера 1 декабря», — цитирует сообщение посольства ТАСС.

Ситуация на контроле у экипажа и береговых служб, передает агентство. Отмечается, что жизни пассажиров ничего не угрожает.

В посольстве подчеркнули, что были подключены контакты в Аргентине для помощи в урегулировании случившегося.

Накануне, 28 ноября, стало известно, что из-за возникших неисправностей с двигателем на круизном лайнере SH Diana по пути в Антарктику застряли более 170 пассажиров, среди которых российские туристы. Руководство компании обещало компенсировать половину стоимости тура, протестующие россияне требуют выплатить полную компенсацию. Из-за того что технические неполадки прервали их путешествие, туристы из России устроили голодовку.

29 ноября пассажирка лайнера Наталья рассказала «Известиям», что капитан судна не уведомил посольство РФ о голодающих в знак протеста на борту россиянах.

несчастный случай