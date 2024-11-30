Посольство РФ в Аргентине связалось с пассажирами неисправного лайнера

«В настоящее время разбираемся с сутью претензий российских граждан, часть из которых подтвердили, что объявили голодовку. Для помощи в урегулировании ситуации подключили наши контакты в провинции Огненная Земля, где ожидают прибытия лайнера 1 декабря», — цитирует сообщение посольства ТАСС.
Ситуация на контроле у экипажа и береговых служб, передает агентство. Отмечается, что жизни пассажиров ничего не угрожает.
В посольстве подчеркнули, что были подключены контакты в Аргентине для помощи в урегулировании случившегося.
Накануне, 28 ноября, стало известно, что из-за возникших неисправностей с двигателем на круизном лайнере SH Diana по пути в Антарктику застряли более 170 пассажиров, среди которых российские туристы. Руководство компании обещало компенсировать половину стоимости тура, протестующие россияне требуют выплатить полную компенсацию. Из-за того что технические неполадки прервали их путешествие, туристы из России устроили голодовку.
29 ноября пассажирка лайнера Наталья рассказала «Известиям», что капитан судна не уведомил посольство РФ о голодающих в знак протеста на борту россиянах.