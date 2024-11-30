Посольство РФ в Аргентине связалось с пассажирами неисправного лайнера

Посольство России в Аргентине в курсе происшествия с заглохшим по пути в Антарктиду круизным лайнером, на борту которого находятся туристы из РФ. Об этом 29 ноября сообщили в дипмиссии, добавив, что уже связались с его организаторами и россиянами.