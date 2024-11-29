Минобороны хочет взыскать с производителя спутников 4,6 млрд рублей

Прочие детали контракта и предмета исковых требований не раскрываются. Заседание по делу запланировано на 17 января. В картотеке также указано, что иск поступил в суд 15 ноября. Согласно открытой информации, предприятие, иск к которому подало Минобороны, производит космические аппараты «Глонасс» (навигация), «Скиф-Д» и «Экспресс» в различных версиях (телевещание и связь), ретрансляционные «Луч» (различные версии) и т. д.