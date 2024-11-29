Прочие детали контракта и предмета исковых требований не раскрываются. Заседание по делу запланировано на 17 января. В картотеке также указано, что иск поступил в суд 15 ноября. Согласно открытой информации, предприятие, иск к которому подало Минобороны, производит космические аппараты «Глонасс» (навигация), «Скиф-Д» и «Экспресс» в различных версиях (телевещание и связь), ретрансляционные «Луч» (различные версии)
Минобороны хочет взыскать с производителя спутников 4,6 млрд рублей
Министерство обороны России подало иск в Арбитражный суд Москвы к АО Информационные спутниковые системы имени академика М. Ф. Решетнева из Красноярска. Иск связан с неисполнением государственного контракта, заключенного 1 сентября 2014 года, следует из документов в базе суда. Сумма искового заявления 4 601 943 617,61 ₽, это неустойка по государственному контракту от 2014 года.
Прочие детали контракта и предмета исковых требований не раскрываются. Заседание по делу запланировано на 17 января. В картотеке также указано, что иск поступил в суд 15 ноября. Согласно открытой информации, предприятие, иск к которому подало Минобороны, производит космические аппараты «Глонасс» (навигация), «Скиф-Д» и «Экспресс» в различных версиях (телевещание и связь), ретрансляционные «Луч» (различные версии)