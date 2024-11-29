Российские ВКС атаковали перешедших в наступление на Алеппо исламистов

Алеппо расположено в одноименной провинции на северо-западе Сирии. Наступление вооруженных группировок началось три дня назад. Оно считается самым масштабным с 2020 года. Источники турецкого агентства Anadolu сообщили, что за три дня боевики взяли под контроль территории общей площадью 400 кв. м. По данным ООН, за время ведения боев на северо-западе Сирии погибло как минимум 27 мирных жителей, включая детей.