Российские ВКС атаковали перешедших в наступление на Алеппо исламистов

«Авиация так называемой “международной антитеррористической коалиции” во главе с США продолжает создавать опасные ситуации в небе Сирии, осуществляя полеты в нарушение Протоколов деконфликтации и с нарушением воздушного пространства Сирийской Арабской Республики», — заявил господин Игнасюк. Он пояснил, что российские ВКС оказывают поддержку сирийской армии и наносят удары по технике и живой силе боевиков.
Вооруженные формирования, основное из которых радикальная группировка «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ; признана в России террористической и запрещена), заявили вечером 29 ноября, что ведут бои с правительственными войсками на западных окраинах Алеппо.
Алеппо расположено в одноименной провинции на северо-западе Сирии. Наступление вооруженных группировок началось три дня назад. Оно считается самым масштабным с 2020 года. Источники турецкого агентства Anadolu сообщили, что за три дня боевики взяли под контроль территории общей площадью 400 кв. м. По данным ООН, за время ведения боев на северо-западе Сирии погибло как минимум 27 мирных жителей, включая детей.