Фейк о теракте в пинской школе распространяли в Беларуси с помощью популярного мессенджера. Об этом сообщает телеграм-канал «Крепость» УВД Брестского облисполкома.
С заявлением о том, что в одном из каналов сообщают о якобы готовящемся теракте в учреждении образования Пинска, обратился представитель администрации школы, указанной в сообщениях. Милиционеры оперативно выехали на место, все проверили и сообщили: эта информация — очередной фейк. В данный момент милиция заблокировала канал, тем не менее правоохранители просят жителей Пинска и всей Беларуси не верить подобным фейковым сообщениям.
К слову, в России фейки о готовящихся терактах в школах распространяются уже несколько месяцев. Каналы с подобными сообщениями появлялись уже в десятках регионов РФ, и везде власти и полиция их опровергали. Теперь хулиганы добрались и до Беларуси.
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