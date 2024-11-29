Фейк о теракте в пинской школе распространяли в Беларуси

С заявлением о том, что в одном из каналов сообщают о якобы готовящемся теракте в учреждении образования Пинска, обратился представитель администрации школы, указанной в сообщениях. Милиционеры оперативно выехали на место, все проверили и сообщили: эта информация — очередной фейк. В данный момент милиция заблокировала канал, тем не менее правоохранители просят жителей Пинска и всей Беларуси не верить подобным фейковым сообщениям.