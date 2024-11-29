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Грузинский спецназ направился к зданию парламента в Тбилиси

ТБИЛИСИ, 29 ноя — РИА Новости. Сотрудники спецназа Грузии со спецтехникой и водометами выдвинулись от площади Свободы в Тбилиси в сторону парламента, где проходит масштабный митинг оппозиции, передает корреспондент РИА Новости.

Источник: РИА "Новости"

На площади Свободы находились два водомета и несколько десятков сотрудников спецназа. До этого силовики разгоняли демонстрантов с боковых сторон парламента, применяя слезоточивый газ и водомет. Силовики пустили «звуковой предупредительный сигнал», но участники акции не расходятся.

Акции оппозиции начались в четверг после того, как премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству Грузии в ЕС до 2028 года. В ночь на пятницу спецназ разогнал митингующих с применением водометов.

Парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября. По данным ЦИК, правящая «Грузинская мечта» набрала 53,93% голосов. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, получив в сумме 37,78%. Представители оппозиции заявили, что не признают данные ЦИК. Президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции, несмотря на то, что, по конституции, президент должен быть беспартийным, призывала к протестам из-за итогов выборов.