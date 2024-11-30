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В Омской области введён карантин из-за очага бешенства

В Омской области введён карантин из-за очага бешенства, обнаруженного в личном подсобном хозяйстве по улице 15-я Линия в городе Тара.

Источник: AP 2024

Соответствующий документ подписал губернатор Виталий Хоценко.

Карантин продлится до 26 января 2026 года и будет действовать в радиусе 500 метров от очага. На территории, где выявлено бешенство, запрещены лечение больных животных, ввоз и перемещение животных, а также посещение посторонними лицами. В Таре также запретили вывоз животных и проведение ярмарок. В этом году в Омской области зарегистрировано 17 случаев бешенства, основными источниками инфекции стали лисы, кошки и собаки. В регионе уже зафиксированы укусы инфицированных животных, пострадали 41 житель.

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