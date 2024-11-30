В Омской области введён карантин из-за очага бешенства

Карантин продлится до 26 января 2026 года и будет действовать в радиусе 500 метров от очага. На территории, где выявлено бешенство, запрещены лечение больных животных, ввоз и перемещение животных, а также посещение посторонними лицами. В Таре также запретили вывоз животных и проведение ярмарок. В этом году в Омской области зарегистрировано 17 случаев бешенства, основными источниками инфекции стали лисы, кошки и собаки. В регионе уже зафиксированы укусы инфицированных животных, пострадали 41 житель.