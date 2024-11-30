Полиция провела рейды как минимум по трем крупным ночным клубам Москвы

Согласно видео, опубликованному Telegram-каналом Mash, полицейские работали не только на Under’е, но и на других танцполах площадки. На видео посетители сидят на корточках, а по периметру танцпола ходит полицейский с дубинкой и в шлеме с открытым забралом. РЕН ТВ со ссылкой на участников мероприятия сообщает, что «людей попросили сесть на пол и вести себя спокойно, некоторых досматривают».