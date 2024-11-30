Полиция провела рейды как минимум по трем крупным ночным клубам Москвы

Одна из посетительниц написала, что полицейские работают, в частности, «в подвале». Сегодня в клубе проводился Delta Festival, организованный петербургской промокомандой M_division. В комментарии посетительницы, видимо, речь идет об одном из четырех танцполов — Under, музыкальные сеты на котором, согласно расписанию, начались в 23:00 и должны были идти до 08:00.
Согласно видео, опубликованному Telegram-каналом Mash, полицейские работали не только на Under’е, но и на других танцполах площадки. На видео посетители сидят на корточках, а по периметру танцпола ходит полицейский с дубинкой и в шлеме с открытым забралом. РЕН ТВ со ссылкой на участников мероприятия сообщает, что «людей попросили сесть на пол и вести себя спокойно, некоторых досматривают».
В клуб Mono, как сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на посетителей, сотрудники ОМОН пришли около 01:30. «Сейчас пришедших на вечеринку уводят в автозаки», — отмечается в сообщении медиапроекта. Ранее в клубе проходили вечеринки, привлекавшие представителей ЛГБТ («Международное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено в РФ). О работе полиции в Simach’е сообщили посвященные клубной жизни Telegram-каналы, но без подробностей.
Причина рейдов неизвестна. Официально полиция Москвы об оперативных мероприятиях в названных клубах не сообщала.