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Полиция провела рейды как минимум по трем крупным ночным клубам Москвы

Ночью 30 ноября полицейские провели рейды как минимум по трем московским клубам Arma (бывший Mutabor), Mono и Simach. О работе сотрудников ОМОНа и спецподразделений полиции в крупнейшем столичном клубе Arma сообщили посетители заведения в комментариях к анонсу проводимого там мероприятия.

Источник: Агентство «Москва»

Одна из посетительниц написала, что полицейские работают, в частности, «в подвале». Сегодня в клубе проводился Delta Festival, организованный петербургской промокомандой M_division. В комментарии посетительницы, видимо, речь идет об одном из четырех танцполов — Under, музыкальные сеты на котором, согласно расписанию, начались в 23:00 и должны были идти до 08:00.

Согласно видео, опубликованному Telegram-каналом Mash, полицейские работали не только на Under’е, но и на других танцполах площадки. На видео посетители сидят на корточках, а по периметру танцпола ходит полицейский с дубинкой и в шлеме с открытым забралом. РЕН ТВ со ссылкой на участников мероприятия сообщает, что «людей попросили сесть на пол и вести себя спокойно, некоторых досматривают».

В клуб Mono, как сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на посетителей, сотрудники ОМОН пришли около 01:30. «Сейчас пришедших на вечеринку уводят в автозаки», — отмечается в сообщении медиапроекта. Ранее в клубе проходили вечеринки, привлекавшие представителей ЛГБТ («Международное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено в РФ). О работе полиции в Simach’е сообщили посвященные клубной жизни Telegram-каналы, но без подробностей.

Причина рейдов неизвестна. Официально полиция Москвы об оперативных мероприятиях в названных клубах не сообщала.