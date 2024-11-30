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Мужчину арестовали за нецензурную брань в полиции Астаны

В Астане мужчину арестовали на 15 суток за нецензурную брань в отделе полиции, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на административный суд.

Источник: Baigenews

«М. в состоянии алкогольного опьянения, находясь в здании отдела полиции УП района Алматы города Астана, то есть в общественном месте, выражался нецензурной бранью в адрес свидетелей. На судебном заседании правонарушитель признал свою вину и пояснил, что выражался нецензурной бранью, так как был сильно выпившим».

сообщили в суде.

Суд признал его виновным в мелком хулиганстве и назначил административный арест на 15 суток.

«Наказание назначено с учётом степени и характера деяния, связанного с проявлением неуважения к обществу и совершённого в состоянии алкогольного опьянения, с целью восстановления социальной справедливости и предупреждения новых правонарушений».

пояснили в суде.