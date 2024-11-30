В Грузии два полицейских пострадали в стычках с протестующими

Протесты начались в разных городах Грузии — помимо Тбилиси, Митинги проходят в Гори, Телави, Лагодехи, Кутаиси, Зугдиди и Батуми. Демонстрации связаны с решением властей не инициировать переговоры о вступлении в ЕС в течение четырех лет, до 2028 года, между силовиками и демонстрантами начались стычки.