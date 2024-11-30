В Грузии два полицейских пострадали в стычках с протестующими

«Участники манифестации на протяжении нескольких часов осуществляли нападки на сотрудников полиции словесно и физически. Протестующие бросали в их сторону различные предметы и пиротехнику», — сказано в сообщении.
Полиция обвинила демонстраторов в порче и поджогах, а также повреждении ворот парламента. МВД попросило протестующих «воздержаться от противоправных действий и выполнять указания» полиции, иначе министерство «применит меры».
Протесты начались в разных городах Грузии — помимо Тбилиси, Митинги проходят в Гори, Телави, Лагодехи, Кутаиси, Зугдиди и Батуми. Демонстрации связаны с решением властей не инициировать переговоры о вступлении в ЕС в течение четырех лет, до 2028 года, между силовиками и демонстрантами начались стычки.
Грузинский президент Саломе Зурабишвили попросила полицейских не применять против митингующих силу. Между участниками акций и силовиками начались стычки, на проспекте Руставели начали воздвигать баррикады.