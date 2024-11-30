СМИ: террористы захватили более 40 процентов западной части Алеппо

Накануне газета «Аль-Ватан» опубликовала в своем Telegram-канале видеозапись с сирийским военным, который заявлял, что армия Сирии продолжает оставаться в западной части Алеппо, в ряд кварталов проникли отдельные группы террористов. Ранее в социальных сетях появились сообщения об отступлении сирийской армии из некоторых районов Алеппо и заходе террористов в город.