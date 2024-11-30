СМИ: террористы захватили более 40 процентов западной части Алеппо

«Вооруженные группировки контролируют более 40% западных районов города Алеппо на севере Сирии», — говорится в Telegram-канале Al Mayadeen.
Накануне газета «Аль-Ватан» опубликовала в своем Telegram-канале видеозапись с сирийским военным, который заявлял, что армия Сирии продолжает оставаться в западной части Алеппо, в ряд кварталов проникли отдельные группы террористов. Ранее в социальных сетях появились сообщения об отступлении сирийской армии из некоторых районов Алеппо и заходе террористов в город.
В минувшую среду группировки, входящие в «Хайят Тахрир аш-Шам»* (прежнее название «Джебхат ан-Нусра»*, запрещенная в России террористическая организация), нарушили соглашение о деэскалации и атаковали провинции Алеппо и Идлиб. На широком фронте они нанесли удары по деревням, населенным пунктам и позициям военных.
Сирийская армия ответила на нападение. Войска нанесли удары по линиям снабжения боевиков к западу от города Алеппо и атаковали скопления террористов в Идлибе.
Замруководителя Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) капитан первого ранга Олег Игнасюк сообщил, что в Сирии фиксируется обострение обстановки из-за наступления террористов, ВКС России вместе с сирийскими правительственными силами продолжают операцию по отражению атак в провинциях Алеппо и Идлиб, за сутки уничтожены не менее 200 боевиков.
* Запрещенная в России террористическая группировка.