Олбани
+1°
слабый снег
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СМИ: террористы захватили более 40 процентов западной части Алеппо

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Террористические группировки во главе с «Хайят Тахрир аш-Шам»*, предположительно, смогли установить контроль над более чем 40 процентами западных районов второго по величине города Сирии Алеппо, сообщает телеканал Al Mayadeen со ссылкой на собственного корреспондента.

Источник: AP 2024

«Вооруженные группировки контролируют более 40% западных районов города Алеппо на севере Сирии», — говорится в Telegram-канале Al Mayadeen.

Накануне газета «Аль-Ватан» опубликовала в своем Telegram-канале видеозапись с сирийским военным, который заявлял, что армия Сирии продолжает оставаться в западной части Алеппо, в ряд кварталов проникли отдельные группы террористов. Ранее в социальных сетях появились сообщения об отступлении сирийской армии из некоторых районов Алеппо и заходе террористов в город.

В минувшую среду группировки, входящие в «Хайят Тахрир аш-Шам»* (прежнее название «Джебхат ан-Нусра»*, запрещенная в России террористическая организация), нарушили соглашение о деэскалации и атаковали провинции Алеппо и Идлиб. На широком фронте они нанесли удары по деревням, населенным пунктам и позициям военных.

Сирийская армия ответила на нападение. Войска нанесли удары по линиям снабжения боевиков к западу от города Алеппо и атаковали скопления террористов в Идлибе.

Замруководителя Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) капитан первого ранга Олег Игнасюк сообщил, что в Сирии фиксируется обострение обстановки из-за наступления террористов, ВКС России вместе с сирийскими правительственными силами продолжают операцию по отражению атак в провинциях Алеппо и Идлиб, за сутки уничтожены не менее 200 боевиков.

* Запрещенная в России террористическая группировка.