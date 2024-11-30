Фигуранты дела о теракте в «Крокусе» обжаловали продление ареста

Боевики, причастные к теракту в «Крокус Сити Холле», связанные с группировкой «Вилаят Хорасан»*, подали апелляцию на решение Басманного суда о продлении их срока ареста. Об этом сообщает ТАСС.
По данным материалов суда, поступила апелляционная жалоба от Зубайдулло Исмоилова, Умеджона Солиева и Хусейна Хамидова на решение Басманного суда, который 26 ноября продлил их арест до 1 марта 2025 года. Заседание суда проходило в закрытом режиме.
Ранее сообщалось, что пострадавший при теракте в подмосковном «Крокус сити холле» подал иск к организаторам концерта группы «Пикник» на один миллион рублей. Подготовка дела к судебному разбирательству начнется 10 декабря 2024 года.
Напомним, теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта текущего года. В здание ворвались террористы в камуфляже, они начали стрельбу и подожгли концертный зал. В результате произошедшего погибли 145 человек, пострадал 551.
* Группировка входит в состав террористической организации ИГИЛ, деятельность которой запрещена в России.