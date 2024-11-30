Фигуранты дела о теракте в «Крокусе» обжаловали продление ареста

По данным материалов суда, поступила апелляционная жалоба от Зубайдулло Исмоилова, Умеджона Солиева и Хусейна Хамидова на решение Басманного суда, который 26 ноября продлил их арест до 1 марта 2025 года. Заседание суда проходило в закрытом режиме.