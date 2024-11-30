Олбани
+1°
слабый снег
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В подмосковном Подольске спустя больше суток потушили пожар на производстве

Пожар в Подольске Московской области полностью ликвидирован, сообщило МЧС России. Огонь тушили с утра 28 ноября.

Источник: РИА "Новости"

Сообщение о пожаре в Климовске (микрорайон Подольска) поступило в региональное управление МЧС в 8:45 28 ноября. Горело здание, в котором производят и хранят лакокрасочные изделия и мебель. Возгорание было локализовано на площади 4,2 тыс. кв. м днем 28 ноября. МЧС России сообщило о ликвидации открытого горения примерно в восемь вечера 29 ноября, о полной ликвидации пожара — в полтретьего ночи 30 ноября.

Произошло частичное обрушение кровли. Пожар тушили больше 100 человек, использовалось около 40 единиц техники, в том числе пожарный поезд.

пожары