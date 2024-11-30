В подмосковном Подольске спустя больше суток потушили пожар на производстве

Сообщение о пожаре в Климовске (микрорайон Подольска) поступило в региональное управление МЧС в 8:45 28 ноября. Горело здание, в котором производят и хранят лакокрасочные изделия и мебель. Возгорание было локализовано на площади 4,2 тыс. кв. м днем 28 ноября. МЧС России сообщило о ликвидации открытого горения примерно в восемь вечера 29 ноября, о полной ликвидации пожара — в полтретьего ночи 30 ноября.