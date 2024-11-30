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В Косово взрывом поврежден водоканал, снабжающий основные электростанции

Премьер Косово Альбин Курти назвал терактом подрыв водоканала, который снабжает две основные угольные электростанции непризнанной республики. Приштина ожидает проблемы с энергоснабжением уже сегодня, 30 ноября, если не провести восстановительные работы.

Источник: AP 2024

«Это преступная и террористическая атака, направленная на повреждение нашей критической инфраструктуры», — сказал господин Курти на пресс-конференции (цитата по AFP). По его мнению, атаку организовали профессионалы. Приштина обвинила в произошедшем «банды, направленные Сербией».

Взрыв произошел на севере непризнанной республики, недалеко от поселения Зубин-Поток. Премьер не уточнил масштабы ущерба. О пострадавших не сообщалось. Водоснабжающая компания Ibar-Lepenci сообщила местному порталу Kallxo, что взрывное устройство было брошено в водоканал и повредило стену мост.