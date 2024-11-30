В Косово взрывом поврежден водоканал, снабжающий основные электростанции

Взрыв произошел на севере непризнанной республики, недалеко от поселения Зубин-Поток. Премьер не уточнил масштабы ущерба. О пострадавших не сообщалось. Водоснабжающая компания Ibar-Lepenci сообщила местному порталу Kallxo, что взрывное устройство было брошено в водоканал и повредило стену мост.