В Косово взрывом поврежден водоканал, снабжающий основные электростанции

«Это преступная и террористическая атака, направленная на повреждение нашей критической инфраструктуры», — сказал господин Курти на пресс-конференции (цитата по AFP). По его мнению, атаку организовали профессионалы. Приштина обвинила в произошедшем «банды, направленные Сербией».
Взрыв произошел на севере непризнанной республики, недалеко от поселения Зубин-Поток. Премьер не уточнил масштабы ущерба. О пострадавших не сообщалось. Водоснабжающая компания Ibar-Lepenci сообщила местному порталу Kallxo, что взрывное устройство было брошено в водоканал и повредило стену мост.