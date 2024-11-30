В Приморье завершили расследование дела о нападении сотрудников ФСИН на клуб

«Следователями СКР Приморья окончено расследование уголовного дела по факту разбойного нападения на одно из заведений города Владивостока. Следствием установлено, что в ноябре 2023 года шестеро сотрудников краевого ГУФСИН, одетые в форменное обмундирование и имеющие при себе оружие и специальные средства (служебные радиостанции, электрошоковые устройства и наручники), под видом сотрудников правоохранительных органов, якобы осуществляющих следственно-оперативные мероприятия в помещении, в котором проводились развлекательные мероприятия, открыто похитили денежные средства в сумме 200 тыс. рублей, распределив их между всеми участниками организованной группы. Кроме того, фигуранты планировали склонить организатора мероприятий к прекращению указанной деятельности, путем его похищения, однако не довели свой преступный умысел до конца, поскольку в указанном помещении последнего не оказалось», — говорится в сообщении.