В Приморье завершили расследование дела о нападении сотрудников ФСИН на клуб

«Следователями СКР Приморья окончено расследование уголовного дела по факту разбойного нападения на одно из заведений города Владивостока. Следствием установлено, что в ноябре 2023 года шестеро сотрудников краевого ГУФСИН, одетые в форменное обмундирование и имеющие при себе оружие и специальные средства (служебные радиостанции, электрошоковые устройства и наручники), под видом сотрудников правоохранительных органов, якобы осуществляющих следственно-оперативные мероприятия в помещении, в котором проводились развлекательные мероприятия, открыто похитили денежные средства в сумме 200 тыс. рублей, распределив их между всеми участниками организованной группы. Кроме того, фигуранты планировали склонить организатора мероприятий к прекращению указанной деятельности, путем его похищения, однако не довели свой преступный умысел до конца, поскольку в указанном помещении последнего не оказалось», — говорится в сообщении.
Уголовное дело в отношении четверых человек выделено в отдельное производство. Одному фигуранту уголовного дела предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный организованной группой), ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 3 ст. 126 УК РФ (умышленные действия, направленные на похищение человека, совершенные с угрозой применения насилия, с применением оружия, в составе организованной группы, если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам), ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, боеприпасов к огнестрельному оружию), ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, взрывных устройств). Второму фигуранту уголовного дела предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 4 ст. 162 УК РФ и ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 3 ст. 126 УК РФ. Следственные действия по уголовному делу окончены, обвиняемые и их защитники знакомятся с материалами уголовного дела.
В декабре 2023 года Фрунзенский районный суд Владивостока арестовал пятерых сотрудников ФСИН. Ранее близкий к следствию источник сообщал ТАСС, что подозреваемые совершали налеты на нелегальные развлекательные заведения Владивостока, в том числе стриптиз-клубы, они считали, что пострадавшие не станут обращаться в органы правопорядка.