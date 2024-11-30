Жена была в больнице, пока муж убивал дочь: стали известны подробности о семье, в которой ребенка скинули с 4-го этажа

Вечером 29 ноября стало известно о чудовищном событии, которое произошло на улицах Иркутска. Иностранец, который уже некоторое время проживает в столице Приангарья, напал на свою 17-летнюю дочь. Отец-зверь не просто избил девушку, но и выкинул из окна четвертого этажа 28 ноября. К счастью, школьнице удалось выжить. Сейчас врачи делают все возможное, чтобы она скорее поправилась. А в это время КП-Иркутск удалось узнать, что послужило причиной такой жестокости.