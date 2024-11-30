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Жена была в больнице, пока муж убивал дочь: стали известны подробности о семье, в которой ребенка скинули с 4-го этажа

Отец скинул дочь с 4-го этажа в Иркутске из-за одежды.
Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Вечером 29 ноября стало известно о чудовищном событии, которое произошло на улицах Иркутска. Иностранец, который уже некоторое время проживает в столице Приангарья, напал на свою 17-летнюю дочь. Отец-зверь не просто избил девушку, но и выкинул из окна четвертого этажа 28 ноября. К счастью, школьнице удалось выжить. Сейчас врачи делают все возможное, чтобы она скорее поправилась. А в это время КП-Иркутск удалось узнать, что послужило причиной такой жестокости.

О семье, в которой развернулись события, известно немного. Во время брака у супругов появились на свет примерно семь детей. Некоторое время назад они переехали из родного Узбекистана в Иркутск. Как стало известно КП-Иркутск, отец перебрался в Россию на заработки. В областном центре он подрабатывал строителем.

Но 28 ноября глава семьи, находясь в квартире по улице Розы Люксембург, будто вышел из себя, увидев образ 17-летней дочери. Отцу не понравилась яркая одежда девушки. Тогда он избил школьницу, а после вытолкнул из окна четвертого этажа.

Как стало известно КП-Иркутск, нападение на девушку произошло в отсутствии матери. В это время женщина находилась в больнице с младшими детьми.

Девушку после падения с множественными переломами тела и конечностей доставили в больницу. Придя в себя, она рассказала следователям про отца и то, как он с ней обходился.

Региональный СК завел уголовное дело по факту покушения на убийство. Иностранец был задержан и допрошен в качестве обвиняемого. Вину не признал. Судом ему уже избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца.

Известно, что к делу подключилась прокуратура Иркутской области.

— Прокуратура поставила на контроль ход и результаты расследования уголовного дела. Оценим законность принятых следователями решений. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования в сфере обеспечения защиты прав несовершеннолетних, — рассказывают в региональной прокуратуре.