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В Косово произошел взрыв на водоканале между электростанциями

Власти Косово охарактеризовали произошедшее как теракт.

Источник: Аргументы и факты

Взрыв произошел на канале, который обеспечивает водой две угольные электростанции, производящие почти всю электроэнергию Косово. Об этом сообщает агентство Reuters.

Взрыв повредил канал на севере Косово, что может иметь серьезные последствия для энергоснабжения страны. На данный момент власти не предоставили информацию о пострадавших или причинах взрыва.

Косовоалбанский «премьер» Альбин Курти охарактеризовал инцидент как теракт, обвинив в произошедшем Сербию.

Ранее в Ингушетии в результате взрыва газовоздушной смеси в частном доме погибли женщина и пострадали трое детей. Прокуратура Ингушетии организовала проверку по факту происшествия.