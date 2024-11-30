Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

44-летний водитель погиб в ДТП в Черемховском районе

Дорожные полицейские устанавливают обстоятельства смертельной аварии.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Смертельное ДТП произошло в Черемховском районе вечером 29 ноября. Известно, что на 1777 километре автодороги Р-255 «Сибирь» столкнулись две машины. Погиб 44-летний водитель автомобиля «Toyota Camry». Сибиряк скончался на месте аварии до приезда скорой помощи. Об этом КП-Иркутск рассказали в ГУ МВД по Иркутской области.

— Предварительно установлено, что водитель автомобиля «Toyota Camry», совершая маневр обгон, сначала допустил столкновение с автомобилем «Toyota Sienta», который двигался в попутном направлении.

После столкновения машину «Toyota Camry» выкинуло в кювет, где автомобиль опрокинулся. Известно, что водитель «Toyota Sienta» не пострадал. Сейчас дорожные полицейские устанавливают обстоятельства смертельной аварии.