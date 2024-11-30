44-летний водитель погиб в ДТП в Черемховском районе

Смертельное ДТП произошло в Черемховском районе вечером 29 ноября. Известно, что на 1777 километре автодороги Р-255 «Сибирь» столкнулись две машины. Погиб 44-летний водитель автомобиля «Toyota Camry». Сибиряк скончался на месте аварии до приезда скорой помощи. Об этом КП-Иркутск рассказали в ГУ МВД по Иркутской области.
— Предварительно установлено, что водитель автомобиля «Toyota Camry», совершая маневр обгон, сначала допустил столкновение с автомобилем «Toyota Sienta», который двигался в попутном направлении.
После столкновения машину «Toyota Camry» выкинуло в кювет, где автомобиль опрокинулся. Известно, что водитель «Toyota Sienta» не пострадал. Сейчас дорожные полицейские устанавливают обстоятельства смертельной аварии.