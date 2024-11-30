44-летний водитель погиб в ДТП в Черемховском районе

Смертельное ДТП произошло в Черемховском районе вечером 29 ноября. Известно, что на 1777 километре автодороги Р-255 «Сибирь» столкнулись две машины. Погиб 44-летний водитель автомобиля «Toyota Camry». Сибиряк скончался на месте аварии до приезда скорой помощи. Об этом КП-Иркутск рассказали в ГУ МВД по Иркутской области.