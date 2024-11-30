Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Уфе осудили мужчину, стрелявшего по детям из окна

В Уфе Калининский районный суд вынес приговор 63-летнему местному жителю, который в июле этого года на улице Касимовской в микрорайоне Шакша стрелял по детям из окна своего дома.

Тогда пострадала 10-летняя девочка, которую он ранил в ногу. Из нее извлекли пулю диаметром 4,5 мм.

Стрелка нашли через несколько дней в соседнем доме. Полицейским он рассказал, что таким образом решил напугать детей, которые сильно шумели.

Мужчину обвинили в хулиганстве и умышленном причинении легкого вреда здоровью, совершенном из хулиганских побуждений, с применением оружия. Расследование под контроль тогда взял руководитель СК России Александр Бастрыкин.

Подсудимый признал свою вину и возместил потерпевшей девочке компенсацию морального вреда в размере 500 тысяч рублей. Суд назначил ему наказание в виде трех лет и шести месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на три года.