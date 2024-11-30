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Два сибиряка погибли в аварии в Куйтунском районе

Сейчас проводится всесторонняя проверка.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Смертельное ДТП произошло в Куйтунском районе. Известно, что на 1546 километре автодороги Р-255 «Сибирь» около 22 часов вечера столкнулись автомобили «Toyota Camry» и «LADA Granta». К несчастью, на месте аварии погибли водитель и пассажир отечественной машины. Об этом КП-Иркутск рассказали в ГУ МВД по Иркутской области.

— По предварительной информации, 21-летний водитель иномарки выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где произошел удар с отечественной машиной. 38-летний водитель и 38-летняя женщина-пассажир «Гранты» погибли до приезда медицинской помощи, — рассказывают дорожные полицейские.

15-летний пассажир «LADA» был госпитализирован в больницу. Медицинская помощь понадобилась и водителю «Тойота». Стоит отметить, что предполагаемый виновник ДТП более 20 раз попадался на нарушении ПДД. К слову, большая часть из которых за нарушение скоростного режима.

Сейчас проводится всесторонняя проверка, по результатам которой будет принято правовое решение.