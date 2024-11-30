Два сибиряка погибли в аварии в Куйтунском районе

Смертельное ДТП произошло в Куйтунском районе. Известно, что на 1546 километре автодороги Р-255 «Сибирь» около 22 часов вечера столкнулись автомобили «Toyota Camry» и «LADA Granta». К несчастью, на месте аварии погибли водитель и пассажир отечественной машины. Об этом КП-Иркутск рассказали в ГУ МВД по Иркутской области.