Два сибиряка погибли в аварии в Куйтунском районе

Смертельное ДТП произошло в Куйтунском районе. Известно, что на 1546 километре автодороги Р-255 «Сибирь» около 22 часов вечера столкнулись автомобили «Toyota Camry» и «LADA Granta». К несчастью, на месте аварии погибли водитель и пассажир отечественной машины. Об этом КП-Иркутск рассказали в ГУ МВД по Иркутской области.
— По предварительной информации, 21-летний водитель иномарки выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где произошел удар с отечественной машиной. 38-летний водитель и 38-летняя женщина-пассажир «Гранты» погибли до приезда медицинской помощи, — рассказывают дорожные полицейские.
15-летний пассажир «LADA» был госпитализирован в больницу. Медицинская помощь понадобилась и водителю «Тойота». Стоит отметить, что предполагаемый виновник ДТП более 20 раз попадался на нарушении ПДД. К слову, большая часть из которых за нарушение скоростного режима.
Сейчас проводится всесторонняя проверка, по результатам которой будет принято правовое решение.