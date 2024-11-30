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У экс-мэра Нового Уренгоя арестовали три дома и часы за 2 млн руб

Басманный суд Москвы арестовал движимое и недвижимое имущество бывшего мэра Нового Уренгоя Андрея Воронова. Арестованы три дома площадью от 138 до 358 кв. м, квартира, земельный участок площадью 955 кв. м и доли на квартиру в ЯНАО и земельный участок в Краснодарском крае.

Источник: РИА "Новости"

У обвиняемого также изъяты деньги и двое часов Hublot из коллекции Classic Fusion диаметром 38 мм v диаметром 45 мм, передает ТАСС информацию из судебных документов. Как отмечает агентство, стоимость часов составляет около 2 млн руб.

Андрей Воронов руководил Новым Уренгоем с 2020 года, в конце июня 2024-го подал в отставку. В июле бывшего градоначальника обвинили в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и отправили под арест. Воронов намерен отправиться на специальную военную операцию.