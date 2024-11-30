У экс-мэра Нового Уренгоя арестовали три дома и часы за 2 млн руб

У обвиняемого также изъяты деньги и двое часов Hublot из коллекции Classic Fusion диаметром 38 мм v диаметром 45 мм, передает ТАСС информацию из судебных документов. Как отмечает агентство, стоимость часов составляет около 2 млн руб.
Андрей Воронов руководил Новым Уренгоем с 2020 года, в конце июня 2024-го подал в отставку. В июле бывшего градоначальника обвинили в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и отправили под арест. Воронов намерен отправиться на специальную военную операцию.