У экс-мэра Нового Уренгоя арестовали три дома и часы за 2 млн руб

Басманный суд Москвы арестовал движимое и недвижимое имущество бывшего мэра Нового Уренгоя Андрея Воронова. Арестованы три дома площадью от 138 до 358 кв. м, квартира, земельный участок площадью 955 кв. м и доли на квартиру в ЯНАО и земельный участок в Краснодарском крае.