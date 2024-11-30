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Срок следствия по делу подчиненного экс-замминистра обороны Иванова продлен

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Срок следствия по делу бывшего подчиненного экс-замминистра обороны РФ Тимура Иванова Антона Филатова о хищении 3,2 миллиарда рублей у банка «Интеркоммерц» продлен до 30 декабря, следует из документов в распоряжении РИА Новости.

Источник: © РИА Новости

Дело Филатова было возбуждено еще в марте 2016 года по фактам хищений у банка «Интеркоммерц» на сумму свыше 3 миллиардов рублей.

«Срок предварительного следствия по уголовному делу продлён до 30 декабря 2024 года», — говорится в материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

Сам Филатов был задержан в конце апреля в столичном аэропорту по прилете из Китая, куда он ездил в рабочую командировку. До этого он находился под подпиской о невыезде, однако покинул страну без разрешения следователя. Тогда же суд арестовал его, сейчас он находится в СИЗО.

При этом изначально в ноябре 2018 года его поместили под домашний арест, который спустя полгода заменили на подписку о невыезде.

Под подпиской о невыезде Филатов находился до 26 апреля 2024 года, пока его не объявили в розыск и не задержали.

По данным издания «Коммерсант», Филатов — бывший руководитель нескольких подведомственных Минобороны компаний, а одним из кураторов ООО «Оборонлогистика», где он работал до 2019 года, был Тимур Иванов.

В начале октября бывшему замминистра обороны Тимуру Иванову предъявили обвинения по этому же делу о растрате 3,2 миллиарда рублей денег банка «Интеркоммерц». Как заявлял тогда РИА Новости его адвокат Мурад Мусаев, Тимур Иванов к этому делу «не имел и не имеет отношения и обвинение это совершенно беспочвенно».

Кроме того, среди фигурантов бывший председатель правления банка Александр Бугаевский и другие неустановленные лица.