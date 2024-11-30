Срок следствия по делу подчиненного экс-замминистра обороны Иванова продлен

Сам Филатов был задержан в конце апреля в столичном аэропорту по прилете из Китая, куда он ездил в рабочую командировку. До этого он находился под подпиской о невыезде, однако покинул страну без разрешения следователя. Тогда же суд арестовал его, сейчас он находится в СИЗО.