Срок следствия по делу подчиненного экс-замминистра обороны Иванова продлен

Дело Филатова было возбуждено еще в марте 2016 года по фактам хищений у банка «Интеркоммерц» на сумму свыше 3 миллиардов рублей.
«Срок предварительного следствия по уголовному делу продлён до 30 декабря 2024 года», — говорится в материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Сам Филатов был задержан в конце апреля в столичном аэропорту по прилете из Китая, куда он ездил в рабочую командировку. До этого он находился под подпиской о невыезде, однако покинул страну без разрешения следователя. Тогда же суд арестовал его, сейчас он находится в СИЗО.
При этом изначально в ноябре 2018 года его поместили под домашний арест, который спустя полгода заменили на подписку о невыезде.
Под подпиской о невыезде Филатов находился до 26 апреля 2024 года, пока его не объявили в розыск и не задержали.
По данным издания «Коммерсант», Филатов — бывший руководитель нескольких подведомственных Минобороны компаний, а одним из кураторов ООО «Оборонлогистика», где он работал до 2019 года, был Тимур Иванов.
В начале октября бывшему замминистра обороны Тимуру Иванову предъявили обвинения по этому же делу о растрате 3,2 миллиарда рублей денег банка «Интеркоммерц». Как заявлял тогда РИА Новости его адвокат Мурад Мусаев, Тимур Иванов к этому делу «не имел и не имеет отношения и обвинение это совершенно беспочвенно».
Кроме того, среди фигурантов бывший председатель правления банка Александр Бугаевский и другие неустановленные лица.