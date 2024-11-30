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Ушел из дома и не вернулся: 10-летнего мальчика разыскивают в Иркутске

10-летнего мальчика разыскивают в Иркутске.
Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Днем 29 ноября в полицию Иркутска поступило заявление о пропаже 10-летнего мальчика. Законные представители сообщили, что ребенок ушел и дома по улице Багратиона, но так и не вернулся.

— По предварительным данным, ребенок может находиться в торговых центрах Иркутска, — рассказывают КП-Иркутск в ГУ МВД по Иркутской области.

На вид мальчику около 10 лет, рост около 135 см, худощавого телосложения, волосы светло-русые, глаза карие. В день пропажи был одет в черную вязаную шапку, черный пуховик, темно-синюю жилетку и брюки, голубую рубаху и темно-серые ботинки.