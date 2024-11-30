Ушел из дома и не вернулся: 10-летнего мальчика разыскивают в Иркутске

На вид мальчику около 10 лет, рост около 135 см, худощавого телосложения, волосы светло-русые, глаза карие. В день пропажи был одет в черную вязаную шапку, черный пуховик, темно-синюю жилетку и брюки, голубую рубаху и темно-серые ботинки.