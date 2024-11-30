Напавшие на стриптиз-клуб в Приморье спецназовцы хотели похитить человека

«Следствием установлено, что в ноябре 2023 года шестеро сотрудников краевого ГУФСИН, одетые в форменное обмундирование и имеющие при себе оружие и спецсредства… под видом сотрудников правоохранительных органов…(в развлекательном заведении) открыто похитили 200 тысяч рублей… Кроме того, фигуранты планировали склонить организатора мероприятий к прекращению указанной деятельности путем его похищения, однако не довели свой преступный умысел до конца, поскольку в указанном помещении последнего не оказалось», — говорится в сообщении.