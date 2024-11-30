Напавшие на стриптиз-клуб в Приморье спецназовцы хотели похитить человека

ВЛАДИВОСТОК, 30 ноя — РИА Новости. Сотрудникам спецназа приморского главка Федеральной службы исполнения наказаний предъявили обвинение в нападении на развлекательное заведение во Владивостоке и попытке похищения человека, в настоящее время фигуранты знакомятся с материалами уголовного дела, сообщает СУСК РФ по Приморскому краю.
Ранее РИА Новости сообщили в ГУФСИН о задержании пяти сотрудников отдела специального назначения ведомства. Источник в силовых структурах уточнял, что «сотрудники спецназа задержаны за разбойные нападения на стриптиз-клубы во Владивостоке»: выдавая себя за сотрудников ОМОНа и угрожая оружием, они вымогали деньги. Возбуждено уголовное дело о разбое. Позже в СУСК рассказали РИА Новости об аресте четверых сотрудников спецназа, уточнив, что пятого соучастника задержали в Сочи.
«Следствием установлено, что в ноябре 2023 года шестеро сотрудников краевого ГУФСИН, одетые в форменное обмундирование и имеющие при себе оружие и спецсредства… под видом сотрудников правоохранительных органов…(в развлекательном заведении) открыто похитили 200 тысяч рублей… Кроме того, фигуранты планировали склонить организатора мероприятий к прекращению указанной деятельности путем его похищения, однако не довели свой преступный умысел до конца, поскольку в указанном помещении последнего не оказалось», — говорится в сообщении.
Похищенные деньги распределили между всеми участниками организованной группы, уточнили в ведомстве.
Одному фигуранту предъявлено обвинение по п. «а» ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный организованной группой), ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 3 ст. 126 УК РФ (умышленные действия лица, непосредственно направленные на совершение похищения человека, совершенное с угрозой применения насилия, опасного для жизни или здоровья…), ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, боеприпасов к огнестрельному оружию), ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, взрывных устройств). Второй фигурант обвиняется по п. «а» ч. 4 ст. 162 УК РФ и ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 3 ст. 126 УК РФ. Уголовное дело в отношении четверых фигурантов выделено в отдельное производство, информирует СУСК.
«В настоящее время следственные действия по уголовному делу окончены, обвиняемые и их защитники знакомятся с материалами уголовного дела», — отмечается в релизе.