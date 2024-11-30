Новую схему со звонком «из поликлиники» внедряют мошенники

Сейчас набирает популярность очередная «медицинская» схема: мошенники обзванивают граждан, сообщая им, что их запись к врачу в системе ЕМИАС якобы случайно отменена. Аферист представляется сотрудником службы поддержки ЕМИАС и предлагает собеседнику установить на смартфон «“обновленную версию приложения медицинской системы”, которая на самом деле является вредоносным ПО. Как пишут “Известия”, ярлык этой программы действительно очень похож на ярлык настоящей программы для дистанционной записи к врачу, но это ПО на самом деле даёт удалённый доступ к устройству, мошенникам это нужно для входа в банковские приложения жертвы.