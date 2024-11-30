Новую схему со звонком «из поликлиники» внедряют мошенники

Также Роскомнадзор выделяет в числе жертв телефонных мошенников детей и представителей социально уязвимых категорий населения: пенсионеров, людей в материальной нужде, выпускников детских домов и инвалидов. Детей и выпускников интернатов легко обмануть из-за отсутствия у них жизненного опыта, маломобильных людей — потому что российские реалии, увы, таковы, что такие инвалиды оказываются хуже социализированы по сравнению с более здоровыми гражданами.
Пенсионеры являются удобной добычей для злоумышленников не только потому, что они, как правило, хуже разбираются в современных технологиях и поэтому охотно принимают «помощь» аферистов, предлагающих, например, установить на смартфон программу для предоставления удалённого доступа к гаджету. Пожилые люди часто имеют дефицит общения, поэтому охотно начинают взаимодействовать с мошенниками. Многие мошеннические схемы подразумевают, что с потенциальными жертвами аферисты общаются от лица структур и организаций, с которыми часто взаимодействуют пожилые люди: Социальный фонд, поликлиники.
Сейчас набирает популярность очередная «медицинская» схема: мошенники обзванивают граждан, сообщая им, что их запись к врачу в системе ЕМИАС якобы случайно отменена. Аферист представляется сотрудником службы поддержки ЕМИАС и предлагает собеседнику установить на смартфон «“обновленную версию приложения медицинской системы”, которая на самом деле является вредоносным ПО. Как пишут “Известия”, ярлык этой программы действительно очень похож на ярлык настоящей программы для дистанционной записи к врачу, но это ПО на самом деле даёт удалённый доступ к устройству, мошенникам это нужно для входа в банковские приложения жертвы.
Также установку опасных приложений жертвам навязывают для прохождения диспансеризации. Иногда под предлогом записи на приём к врачу, для прохождения диспансеризации, вакцинации или флюорографии выманивают персональные данные жертв.
Пенсионеров вовлекают и в «секретные операции правоохранительных органов»: якобы на жертву оформили кредиты либо зафиксирована попытка продажи её квартиры без ведома владельца, поэтому деньги надо перевести на «безопасный счёт» или оформить «мнимый» кредит либо сделку с недвижимостью для введения злоумышленников в заблуждения. Жертве обещают вернуть все средства и имущество после завершения расследования, но этого, конечно, не происходит.
Подростков часто обманывают по схеме «Мамонт», пытаясь продать им несуществующий товар по заниженной стоимости. В качества товара часто выступают не вещи, а виртуальное «имущество» — дополнительные приложения к сетевым играм
Самый надёжный способ избежать телефонных мошенников — не отвечать незнакомым абонентам. Если ожидается важный звонок с неизвестного номера (например, человек находится в активном поиске работы, отправил резюме в несколько организаций, и ему могут позвонить с приглашением на собеседование), то незнакомые номера нужно перепроверять. Можно сбросить звонок и перезвонить в указанную организацию или же идентифицировать номер в мессенджерах. Это поможет удостовериться, что телефонный номер действительно принадлежит заявленному при звонке ведомству или лицу.