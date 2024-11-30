Один погиб, восемь спаслись: на улице Народной в Новосибирске произошел пожар

Пожар произошел в жилом доме на улице Народной, 8. Загорелась двухкомнатная квартира на четвертом этаже.
«О возгорании в пятиэтажке Калининского района стало известно в 10:24. Самостоятельно подъезд покинули шесть жильцов», — сообщили в региональном МЧС.
Из горящей квартиры газодымозащитники эвакуировали мужчину. Он был без признаков жизни. Пострадавшего передали медикам скорой, которые констатировали его смерть.
Помощь спасателей потребовалась еще двум жильцам пятого этажа. Пожарные помогли им выйти на улицу.
«За 10 минут огонь на пяти квадратных метрах был ликвидирован. Следственно-оперативная группа установит причину произошедшего», — сообщили в ведомстве.