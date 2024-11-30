Житель Красноярска поплатился свободой за кражу дорогой шубы

Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе полиции, в дежурную часть обратилась 33-летняя горожанка. Поведала, что у нее украли норковую шубу. Цена меховой вещи — 75 тысяч рублей. Потерпевшая заподозрила в этом своего приятеля, потому что у него были ключи от ее квартиры.