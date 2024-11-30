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Житель Красноярска поплатился свободой за кражу дорогой шубы

В Красноярске гражданин сдал в ломбард шубу всего за три тысячи рублей.

Источник: Комсомольская правда

Своей личной свободой придется расплачиваться 43-летнему жителю краевого центра за совершенную глупость — мужчина решился на кражу дорогой вещи. Причем у своей знакомой. Накануне состоялся суд, который и определил меру наказания.

Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе полиции, в дежурную часть обратилась 33-летняя горожанка. Поведала, что у нее украли норковую шубу. Цена меховой вещи — 75 тысяч рублей. Потерпевшая заподозрила в этом своего приятеля, потому что у него были ключи от ее квартиры.

Догадка оказалась верна: гражданин (кстати, ранее уже судимый) сдал шубу в ломбард за бесценок — всего за три тысячи рублей. Деньги пропил. Владелица выкупила ее назад. Но это не отменяет факта воровства. Отбывать наказание шубокрад будет в колонии-поселении, срок — полтора года.