Житель Красноярска поплатился свободой за кражу дорогой шубы

Своей личной свободой придется расплачиваться 43-летнему жителю краевого центра за совершенную глупость — мужчина решился на кражу дорогой вещи. Причем у своей знакомой. Накануне состоялся суд, который и определил меру наказания.
Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе полиции, в дежурную часть обратилась 33-летняя горожанка. Поведала, что у нее украли норковую шубу. Цена меховой вещи — 75 тысяч рублей. Потерпевшая заподозрила в этом своего приятеля, потому что у него были ключи от ее квартиры.
Догадка оказалась верна: гражданин (кстати, ранее уже судимый) сдал шубу в ломбард за бесценок — всего за три тысячи рублей. Деньги пропил. Владелица выкупила ее назад. Но это не отменяет факта воровства. Отбывать наказание шубокрад будет в колонии-поселении, срок — полтора года.