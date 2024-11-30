54-летний сибиряк погиб на пожаре в Тайшетском районе

Частный дом и хозяйские постройки загорелись в поселке железнодорожной станции Облепиха, что в Тайшетском районе. К сожалению, выбраться из пекла не удалось 54-летнему сибиряку. Об этом КП-Иркутск сообщили в ГУ МЧС по Иркутской области.