54-летний сибиряк погиб на пожаре в Тайшетском районе

Частный дом и хозяйские постройки загорелись в поселке железнодорожной станции Облепиха, что в Тайшетском районе. К сожалению, выбраться из пекла не удалось 54-летнему сибиряку. Об этом КП-Иркутск сообщили в ГУ МЧС по Иркутской области.
— Дознаватели МЧС России установили, что предварительной причиной возгорания стало короткое замыкание электрооборудования, — делятся подробностями спасатели. — Пожарного извещателя в доме не было.
Огонь удалось потушить на 67 квадратах. В ликвидации пожара участвовали девять специалистов и были направлены три спецмашины.
Спасатели рекомендуют следить за состоянием электропроводки в квартирах и домах использовать только исправное электрооборудование. А лучше установить пожарный извещатель.