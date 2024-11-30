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54-летний сибиряк погиб на пожаре в Тайшетском районе

В тушении пожара участвовали девять специалистов.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Частный дом и хозяйские постройки загорелись в поселке железнодорожной станции Облепиха, что в Тайшетском районе. К сожалению, выбраться из пекла не удалось 54-летнему сибиряку. Об этом КП-Иркутск сообщили в ГУ МЧС по Иркутской области.

— Дознаватели МЧС России установили, что предварительной причиной возгорания стало короткое замыкание электрооборудования, — делятся подробностями спасатели. — Пожарного извещателя в доме не было.

Огонь удалось потушить на 67 квадратах. В ликвидации пожара участвовали девять специалистов и были направлены три спецмашины.

Спасатели рекомендуют следить за состоянием электропроводки в квартирах и домах использовать только исправное электрооборудование. А лучше установить пожарный извещатель.