Два человека погибли в пожарах в Хабаровском крае

За минувшие сутки, 29 ноября, в Хабаровском крае не произошло чрезвычайных ситуаций. Пожарные реагировали на пять возгораний, три из которых произошли в жилом секторе. Погибли два человека. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
В поселке Аэропорт Охотского округа на Летной улице ночью загорелось заброшенное здание. Его тушили несколько часов: огонь полностью охватил деревянную постройку. Пожар ликвидировали к трем часам ночи. На месте нашли погибшего мужчину. Причины и обстоятельства возгорания выясняют специалисты.
В городе Юности горела квартира в доме на улице Аллея Труда. Вызов поступил около четырех часов утра. Вспыхнули диван и домашние вещи на пяти квадратных метрах. Огонь потушили за 20 минут. Однако небольшой пожар унес жизнь пенсионера. Причины также устанавливаются.
«В Комсомольске в 16:18 поступило сообщение о возгорании в многоэтажном доме на улице Вокзальной. По прибытию установлено, что между седьмым и восьмым этажами в подъезде горит диван на площади четыре квадратных метра. С огнем пожарные справились быстро, работа на месте завершена в 16:41. Эвакуация жильцов не потребовалась. Всего привлекались девять пожарных и три единицы техники», — рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
Также комсомольские пожарные потушили возгорание в автомобиле. Сообщение поступило в 22:18: во дворе на Московском проспекте в минивене произошло замыкание проводки, загорелась обшивка. Пожар потушили за 17 минут, никто не пострадал.
В 21:17 хабаровские пожарные получили сообщение о возгорании в ГСК на улице Юности. В гаражном боксе загорелась кабина грузовика. Спасатели ликвидировали огонь к 22:56.