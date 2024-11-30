Два человека погибли в пожарах в Хабаровском крае

«В Комсомольске в 16:18 поступило сообщение о возгорании в многоэтажном доме на улице Вокзальной. По прибытию установлено, что между седьмым и восьмым этажами в подъезде горит диван на площади четыре квадратных метра. С огнем пожарные справились быстро, работа на месте завершена в 16:41. Эвакуация жильцов не потребовалась. Всего привлекались девять пожарных и три единицы техники», — рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Также комсомольские пожарные потушили возгорание в автомобиле. Сообщение поступило в 22:18: во дворе на Московском проспекте в минивене произошло замыкание проводки, загорелась обшивка. Пожар потушили за 17 минут, никто не пострадал.