В Балахтинском районе житель Красноярска из мести расстрелял автомобиль знакомого. Об этом сообщили в управлении МВД РФ по Красноярскому краю.
Житель села Ровное рассказал полицейским, что накануне произошедшего поссорился со своим 46-летним знакомым из Красноярска. В ходе конфликта красноярец угрожал мужчине топором.
На следующий день красноярец из неустановленного оружия расстрелял автомобиль жителя села. На иномарке зафиксированы повреждения в виде сколов на стеклах и дверях.
Полицейские задержали красноярца и возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ «Хулиганство, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия». Злоумышленнику грозит до семи лет лишения свободы.