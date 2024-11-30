Житель Красноярска из мести расстрелял автомобиль знакомого

Житель села Ровное рассказал полицейским, что накануне произошедшего поссорился со своим 46-летним знакомым из Красноярска. В ходе конфликта красноярец угрожал мужчине топором.

На следующий день красноярец из неустановленного оружия расстрелял автомобиль жителя села. На иномарке зафиксированы повреждения в виде сколов на стеклах и дверях.