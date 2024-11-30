Студентов техникума в Ачинске осудили за создание подставных компаний

По информации правоохранительных органов, в октябре 2023 года 18-летний студент убедил 11 своих сокурсников продать копии своих паспортов для регистрации фирм-однодневок. За каждого привлеченного участника он получал 20 тысяч рублей, из которых половину передавал своим друзьям.