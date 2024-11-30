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Студентов техникума в Ачинске осудили за создание подставных компаний

В Ачинске шесть студентов Торгово-экономического техникума предстанут перед судом за участие в создании фиктивных организаций.

Источник: AP 2024

Об этом сообщила прокуратура.

По информации правоохранительных органов, в октябре 2023 года 18-летний студент убедил 11 своих сокурсников продать копии своих паспортов для регистрации фирм-однодневок. За каждого привлеченного участника он получал 20 тысяч рублей, из которых половину передавал своим друзьям.

В результате этой схемы студенты стали невольными владельцами 300 компаний и вскоре начали получать требования о налоговых платежах.

Суд приговорил шестерых молодых людей к обязательным работам сроком от 180 до 250 часов. Дела остальных участников находятся на рассмотрении в суде.

В отношении главного организатора и его «партнера» возбуждено уголовное дело, им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.