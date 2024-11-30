Студентов техникума в Ачинске осудили за создание подставных компаний

Об этом сообщила прокуратура.
По информации правоохранительных органов, в октябре 2023 года 18-летний студент убедил 11 своих сокурсников продать копии своих паспортов для регистрации фирм-однодневок. За каждого привлеченного участника он получал 20 тысяч рублей, из которых половину передавал своим друзьям.
В результате этой схемы студенты стали невольными владельцами 300 компаний и вскоре начали получать требования о налоговых платежах.
Суд приговорил шестерых молодых людей к обязательным работам сроком от 180 до 250 часов. Дела остальных участников находятся на рассмотрении в суде.
В отношении главного организатора и его «партнера» возбуждено уголовное дело, им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.