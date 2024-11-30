В Уфе ищут водителя, сбившего пешехода и скрывшегося с места ДТП

«Вчера, в восьмом часу вечера, напротив дома № 68/2 по проспекту Октября, водитель, управляя неустановленной автомашиной, следуя по местному проезду в сторону проспекта Октября, допустил наезд на 17-летнего подростка, который шёл по тротуару. В результате дорожного происшествия пешеход с травмой ноги обратился в медицинское учреждение. Водитель с места скрылся», — говорится в сообщении ведомства.
По факту ДТП начато административное расследование.
Всем, кто стал очевидцем данного происшествия или обладает какой-либо информацией, госавтоинспекция просит позвонить по телефонам 02, (347) 237−02−02 или 8−917−144−85−02. Конфиденциальность гарантируется.