В Уфе ищут водителя, сбившего пешехода и скрывшегося с места ДТП

«Вчера, в восьмом часу вечера, напротив дома № 68/2 по проспекту Октября, водитель, управляя неустановленной автомашиной, следуя по местному проезду в сторону проспекта Октября, допустил наезд на 17-летнего подростка, который шёл по тротуару. В результате дорожного происшествия пешеход с травмой ноги обратился в медицинское учреждение. Водитель с места скрылся», — говорится в сообщении ведомства.