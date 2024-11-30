Два человека погибли и один подросток пострадал в ДТП в Иркутской области

В дорожно-транспортном происшествии водитель и 38-летняя женщина-пассажир отечественного автомобиля погибли на месте, а их 15-летнего пассажира увезли в больницу. Также медицинская помощь понадобилась и водителю «Тойоты». Сейчас сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах смертельной аварии. Прокуратура контролирует проверку.