Два человека погибли и один подросток пострадал в ДТП в Иркутской области

В Куйтунском районе 29 ноября произошло серьёзное ДТП, в котором погибли мужчина и женщина. Об этом irk.aif.ru сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции по Иркутской области.
«На 1546 километре трассы Р-255 “Сибирь” произошло столкновение автомобиля Toyota Camry под управлением 21-летнего жителя Нижнеудинска и машины LADA Granta, за рулём которой находился 38-летний житель Усть-Илимска», — рассказали АиФ-Иркутск в полиции.
В ГИБДД пояснили, что водитель иномарки выехал на встречку, где и столкнулись машины. От удара первый автомобиль откинуло в кювет. Обе машины оказались раздавлены всмятку.
В дорожно-транспортном происшествии водитель и 38-летняя женщина-пассажир отечественного автомобиля погибли на месте, а их 15-летнего пассажира увезли в больницу. Также медицинская помощь понадобилась и водителю «Тойоты». Сейчас сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах смертельной аварии. Прокуратура контролирует проверку.
За несколько минут до смертельной аварии автоинспекторы остановили машину LADA Granta за неиспользование ремней безопасности. Но в момент аварии водитель все равно был не пристёгнут.
Известно, что предполагаемый виновник ДТП 23 раза привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения, большая часть из которых — за превышение скорости.