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Холодильник с начинкой: в Солнечном районе задержали похитительницу денег

Жительница Хабаровского края украла деньги из чужого холодильника.

Источник: Комсомольская правда

Полицейские Солнечного района задержали подозреваемую в краже денег. В дежурную часть обратилась 56-летняя женщина, которая рассказала, что у нее из квартиры пропали 15 тысяч рублей, которые она хранила в холодильнике. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемую: ранее не судимую 36-летнюю неработающую женщину.

«Злоумышленница находилась в гостях у потерпевшей. В ходе распития спиртных напитков потерпевшая проговорилась, что получила пенсию, которую спрятала в холодильнике. Женщина весь день выжидала момент, чтобы похитить деньги, сделав вид, что уходит, и дождавшись, когда хозяйка ляжет спать, она зашла в кухню, проникла в холодильник и похитила 15 тысяч рублей. В тот же день похищенные денежные средства злоумышленница потратила на продукты питания и алкоголь», — рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.

Заведено уголовное дело, по которому предусмотрено до пяти лет колонии.