Холодильник с начинкой: в Солнечном районе задержали похитительницу денег

«Злоумышленница находилась в гостях у потерпевшей. В ходе распития спиртных напитков потерпевшая проговорилась, что получила пенсию, которую спрятала в холодильнике. Женщина весь день выжидала момент, чтобы похитить деньги, сделав вид, что уходит, и дождавшись, когда хозяйка ляжет спать, она зашла в кухню, проникла в холодильник и похитила 15 тысяч рублей. В тот же день похищенные денежные средства злоумышленница потратила на продукты питания и алкоголь», — рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.