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Готовивший теракт сторонник РДК* пытался перевести деньги боевикам

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Сторонник террористической организации «Русский добровольческий корпус»*, проходящий по уголовному делу о покушении на теракт, пытался перевести деньги ее членам, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.

Источник: РИА "Новости"

«По предварительной информации, фигурант пытался перевести деньги членам РДК*, однако ему это не удалось, операция была приостановлена банком», — сказал собеседник агентства.

Речь идет о 27-летнем фигуранте уголовного дела о подготовке теракта, которое возбудили в начале июня в Москве. Обвиняемый в прошлом году связался в мессенджере с членами РДК*. Затем он направился к военкомату на северо-западе Москвы, чтобы разведать местность, сфотографировать округу и составить план отхода. Мужчину задержали.

В ноябре в силовых структурах РИА Новости сообщили, что следствие изучает выписки о движении денег по счетам фигуранта дела.

Боевики РДК* воюют на стороне украинских националистов против российских войск. Вместе с «Легионом “Свобода России”»* РДК* взял на себя ответственность за нападения на пограничников и диверсии в Брянской и Белгородской областях.

* Запрещенная в России террористическая организация.