Готовивший теракт сторонник РДК* пытался перевести деньги боевикам

Речь идет о 27-летнем фигуранте уголовного дела о подготовке теракта, которое возбудили в начале июня в Москве. Обвиняемый в прошлом году связался в мессенджере с членами РДК*. Затем он направился к военкомату на северо-западе Москвы, чтобы разведать местность, сфотографировать округу и составить план отхода. Мужчину задержали.