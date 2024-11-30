Готовивший теракт сторонник РДК* пытался перевести деньги боевикам

«По предварительной информации, фигурант пытался перевести деньги членам РДК*, однако ему это не удалось, операция была приостановлена банком», — сказал собеседник агентства.
Речь идет о 27-летнем фигуранте уголовного дела о подготовке теракта, которое возбудили в начале июня в Москве. Обвиняемый в прошлом году связался в мессенджере с членами РДК*. Затем он направился к военкомату на северо-западе Москвы, чтобы разведать местность, сфотографировать округу и составить план отхода. Мужчину задержали.
В ноябре в силовых структурах РИА Новости сообщили, что следствие изучает выписки о движении денег по счетам фигуранта дела.
Боевики РДК* воюют на стороне украинских националистов против российских войск. Вместе с «Легионом “Свобода России”»* РДК* взял на себя ответственность за нападения на пограничников и диверсии в Брянской и Белгородской областях.
* Запрещенная в России террористическая организация.