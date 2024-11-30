Жительница Зеленогорска отдала мошенникам 3 млн рублей, думая, что помогает подруге

В результате женщина начала брать займы и перевела 805 тысяч рублей на указанный «промежуточный счет», с которого средства должны были поступить в личный кабинет её приятельницы. Позже злоумышленники потребовали ещё 2,2 миллиона рублей для завершения вывода средств. Эти деньги пострадавшая взяла из своих сбережений. После этого «специалист» исчез.