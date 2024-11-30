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Жительница Зеленогорска отдала мошенникам 3 млн рублей, думая, что помогает подруге

В Зеленогорске женщина стала жертвой мошенников, потеряв 3 миллиона рублей в попытке помочь своей приятельнице.

Источник: Freepik

Об этом сообщили в краевой прокуратуре.

По данным следствия, 35-летняя жительница города узнала от подруги, что та заработала деньги на криптобирже, но не может вывести средства из-за заблокированной карты. В разговор вмешался мошенник, который предложил перевести деньги на карту подруги для проверки её кредитного потенциала.

В результате женщина начала брать займы и перевела 805 тысяч рублей на указанный «промежуточный счет», с которого средства должны были поступить в личный кабинет её приятельницы. Позже злоумышленники потребовали ещё 2,2 миллиона рублей для завершения вывода средств. Эти деньги пострадавшая взяла из своих сбережений. После этого «специалист» исчез.

В настоящее время возбуждено уголовное дело.

Всего с начала года в крае зарегистрировано 11 387 случаев интернет-мошенничества, из которых 221 — за последнюю неделю. Общий ущерб от преступлений превысил 3 миллиарда рублей, при этом за последние семь дней он увеличился на 47 миллионов.