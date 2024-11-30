Полицейские предупредили красноярцев о новой схеме мошенничества (видео)

Правоохранители просят жителей Красноярска соблюдать меры имущественной безопасности, быть внимательными и не доверять телефонным звонкам незнакомцев, кем бы они ни представлялись. «Сохраняйте спокойствие и критичность мышления. Проверяйте любую полученную по телефону информацию. Не переходите по ссылкам, отправленным вам в мессенджерах, и не скачивайте никаких приложений по просьбам незнакомцев. Если же вы столкнулись с подобной ситуацией и пострадали от действий мошенников — незамедлительно сообщите об этом в полицию», — призвали в ведомстве.