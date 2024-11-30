Полицейские предупредили красноярцев о новой схеме мошенничества (видео)

Суть ее такова: злоумышленники звонят жителям, называются представителями компании «Энергосбыт» и предлагают заменить прибор учета или подключить льготный тариф. «Мошенники используют различные способы, чтобы убедить людей установить на свои мобильные устройства вредоносное программное обеспечение, имитирующее мобильное приложение “Энергосбыта”. После этого смартфон полностью переходит под управление злоумышленников. Им становятся известны все данные, в том числе связанные с банковскими приложениями», — рассказал начальник отделения ОУР МУ МВД «Красноярское» Сергей Галеев.
Правоохранители просят жителей Красноярска соблюдать меры имущественной безопасности, быть внимательными и не доверять телефонным звонкам незнакомцев, кем бы они ни представлялись. «Сохраняйте спокойствие и критичность мышления. Проверяйте любую полученную по телефону информацию. Не переходите по ссылкам, отправленным вам в мессенджерах, и не скачивайте никаких приложений по просьбам незнакомцев. Если же вы столкнулись с подобной ситуацией и пострадали от действий мошенников — незамедлительно сообщите об этом в полицию», — призвали в ведомстве.