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На Алтае арестовали директора соццентра после госпитализации более 20 человек

В Алтайском крае арестовали на два месяца директора частного социального центра «Рубикон» Алика Гельфенбайна, где произошло массовое отравление постояльцев, сообщило СУ СКР по региону. Мужчине предъявлено обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть двух лиц (ч. 3 ст. 238 УК РФ).

28 ноября региональное управление СКР сообщило о трех погибших постояльцах социального центра. Тогда же еще 18 человек были госпитализированы. По информации СКР, один из постояльцев умер в здании центра, двое других — в больнице после госпитализации. Следствие считает, что пострадавшие отравились неизвестным веществом.

По словам супруги директора «Рубикона», которая также работает в организации, первым заболел бездомный, который недавно поступил в учреждение. Она добавила, что симптомы отравления у постояльцев начали проявляться с 22 ноября. По ее словам, что в центре гигиены и эпидемиологии выписали рекомендации о необходимости дезинфекции и заявили, что это ротавирусная инфекция.