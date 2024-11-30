На Алтае арестовали директора соццентра после госпитализации более 20 человек

28 ноября региональное управление СКР сообщило о трех погибших постояльцах социального центра. Тогда же еще 18 человек были госпитализированы. По информации СКР, один из постояльцев умер в здании центра, двое других — в больнице после госпитализации. Следствие считает, что пострадавшие отравились неизвестным веществом.
По словам супруги директора «Рубикона», которая также работает в организации, первым заболел бездомный, который недавно поступил в учреждение. Она добавила, что симптомы отравления у постояльцев начали проявляться с 22 ноября. По ее словам, что в центре гигиены и эпидемиологии выписали рекомендации о необходимости дезинфекции и заявили, что это ротавирусная инфекция.