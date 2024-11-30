В Башкирии 9-летний сын вызвал помощь тонущему отцу

Как сообщает главное управление МЧС по республике, они переходили реку Уфа по тонкому льду. Случай произошёл накануне в деревне Новоянсаитово Караидельского района.
Мужчина провалился и начал тонуть. Мальчик не растерялся и сразу вызвал помощь по номеру 112. Спасать тонущего прибежала вся деревня.
Мужчину из холодной воды вытащили сельчане Ильнур Сасигуллин, Айсар Муглетдинов и Шамиль Усманов.
К этому моменту приехали сотрудники МЧС России и медики. Мужчина осмотрен и доставлен в больницу с признаками переохлаждения.