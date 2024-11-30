В суде Казани фигуранты дела о торговле людьми выступили с последним словом

В Советском районном суде Казани фигуранты дела о торговле людьми выступили с последним словом. Об этом сообщили в пресс-службе суда.
По версии следствия, в 2018—2021 года группа лиц занимались вербовкой, перевозкой, передачей и укрывательством граждан с ограниченными физическими возможностями. Это было сделано с целью их последующей эксплуатации в качестве просителей милостыни.
За это деяние перед судом предстали Владимир Ибриан, Виолетта Лепэдату и Мария Зореа. Все они свою причастность к делу не признают. По их словам, они никого не удерживали силой и не продавали.
В лице потерпевших выступили Дмитрий Карпов, Николай Черепанов, Антон Ахметов и Альфред Камалетдинов. По версии Прокуратуры, на счету у обвиняемых девять преступлений против четырех инвалидов-колясочников.
Напомним, жительницу Казани обвинили в незаконной миграции почти 2 000 нелегалов. По версии следствия, женщина действовала не одна.