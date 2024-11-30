Красноярец с топором и огнестрелом устроил охоту на балахтинца

На следующий день, видимо, посчитал, что недостаточно «проучил» противника. Взял оружие (какое именно, сейчас устанавливает полиция) и направился искать его по селу. Наконец, увидел — тот проезжал на автомобиле. Сделал несколько выстрелов в «Nissan Wingroad», попал в лобовое стекло, на нем остались следы.