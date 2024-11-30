Красноярец с топором и огнестрелом устроил охоту на балахтинца

Житель Красноярска стал фигурантом уголовного дела, по которому ему грозит немалый срок. Полиция разбирается в истории, которая произошла несколько дней назад в Балахтинском районе, в селе Ровное.
Местный житель что-то не поделил с приезжим 46-летним красноярцем. У них произошла ссора, скажем так, на почве личных неприязненных отношений. Приезжий размахивал топором, грозил карами сельчанину, сквернословил.
На следующий день, видимо, посчитал, что недостаточно «проучил» противника. Взял оружие (какое именно, сейчас устанавливает полиция) и направился искать его по селу. Наконец, увидел — тот проезжал на автомобиле. Сделал несколько выстрелов в «Nissan Wingroad», попал в лобовое стекло, на нем остались следы.
Опасаясь за свою жизнь, сельчанин обратился в полицию. Уголовное дело заведено по статье «Хулиганство, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия». А это — до семи лет лишения свободы. Пока что подозреваемый находится под стражей.