Глава Дагестана сообщил о попытке ВСУ атаковать объекты в Каспийске

«Сегодня, по предварительной информации, была осуществлена очередная безрезультатная попытка атаки беспилотного летательного аппарата по объектам в Каспийске», — написал он в своем Telegram-канале.
Данные о разрушениях и пострадавших пока отсутствуют.
Уточняется, что предпринимаются все необходимые действия для обеспечения безопасности жителей региона.
Ранее в этот день Минобороны РФ сообщило, что за минувшую ночь средства противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали 11 украинских беспилотников. Отмечалось, что восемь украинских БПЛА были уничтожены в небе над Белгородской областью, еще три ― над акваторией Черного моря. Мэр Сочи Андрей Прошунин рассказал, что в результате произошедшего никто из жителей города не пострадал.
ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.