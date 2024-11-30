Глава Дагестана сообщил о попытке ВСУ атаковать объекты в Каспийске

Ранее в этот день Минобороны РФ сообщило, что за минувшую ночь средства противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали 11 украинских беспилотников. Отмечалось, что восемь украинских БПЛА были уничтожены в небе над Белгородской областью, еще три ― над акваторией Черного моря. Мэр Сочи Андрей Прошунин рассказал, что в результате произошедшего никто из жителей города не пострадал.