Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава Дагестана сообщил о попытке ВСУ атаковать объекты в Каспийске

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались атаковать беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) объекты в Каспийске. Об этом в субботу, 30 ноября, сообщил глава Республики Дагестан Сергей Меликов.

Источник: РИА "Новости"

«Сегодня, по предварительной информации, была осуществлена очередная безрезультатная попытка атаки беспилотного летательного аппарата по объектам в Каспийске», — написал он в своем Telegram-канале.

Данные о разрушениях и пострадавших пока отсутствуют.

Уточняется, что предпринимаются все необходимые действия для обеспечения безопасности жителей региона.

Генеральный директор аэропорта Махачкалы Саид Рамазанов сообщил «РИА Новости», что работа авиагавани приостановлена до 11:30 из-за угрозы атаки беспилотников.

Ранее в этот день Минобороны РФ сообщило, что за минувшую ночь средства противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали 11 украинских беспилотников. Отмечалось, что восемь украинских БПЛА были уничтожены в небе над Белгородской областью, еще три ― над акваторией Черного моря. Мэр Сочи Андрей Прошунин рассказал, что в результате произошедшего никто из жителей города не пострадал.

ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.