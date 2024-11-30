Три человека пострадали в Астане из-за взрыва грузовика

Все произошло в районе Сарыарка по улице Жарсуат. Как сообщили в МЧС Казахстана, на первом этаже до прибытия пожарных подразделений в помещении бокса произошел взрыв топливного бака грузового автомобиля с последующим горением.
«На момент пожара внутри бокса находились 3 грузовых автомобиля, огнеборцам удалось спасти от уничтожения огнем два автомобиля. В результате пожара пострадали 3 человека, которые переданы сотрудникам скорой медицинской помощи».
Пожар ликвидирован на площади 15 квадратных метров, от уничтожения огнем спасли также два грузовых автомобиля.