Ричмонд
-3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Три человека пострадали в Астане из-за взрыва грузовика

АСТАНА, 30 ноя — Sputnik. Три человека пострадали в Астане при взрыве грузовика и последующем пожаре в трехэтажном административном здании.

Источник: Пресс-служба МЧС Казахстана

Все произошло в районе Сарыарка по улице Жарсуат. Как сообщили в МЧС Казахстана, на первом этаже до прибытия пожарных подразделений в помещении бокса произошел взрыв топливного бака грузового автомобиля с последующим горением.

«На момент пожара внутри бокса находились 3 грузовых автомобиля, огнеборцам удалось спасти от уничтожения огнем два автомобиля. В результате пожара пострадали 3 человека, которые переданы сотрудникам скорой медицинской помощи».

рассказали в МЧС.

Пожар ликвидирован на площади 15 квадратных метров, от уничтожения огнем спасли также два грузовых автомобиля.

МЧС