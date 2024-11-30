«Притворились силовиками»: новый поворот в деле о «налете» на ночное заведение в Приморье

Сотрудники ГУФСИН обвиняются в разбое и попытке похищения человека во время «налета» на одно из ночных заведений в Приморье.
В ноябре 2023 года шестеро сотрудников краевого ГУФСИН переоделись в форменное обмундирование, взяли оружие и специальные средства (служебные радиостанции, электрошоковые устройства и наручники).
Под видом сотрудников правоохранительных органов они похитили 200 тысяч рублей. Деньги в дальнейшем распределили между всеми участниками организованной группы.
Кроме того, как сообщает краевой Следком, эти же мужчины планировали склонить организатора «увеселительных» мероприятий к прекращению своей деятельности. Чуть позже они хотели похитить его, но не смогли, поскольку в помещении его не оказалось.
Следственные действия по уголовному делу окончены. Одному из мужчин предъявлено обвинение в совершении преступлений сразу по четырем статьям УК РФ.
Второму «повезло» чуть больше, ему предъявлено обвинение в совершении преступлений только по двум статьям УК РФ.