На ЗАЭС отключилась резервная высоковольтная линия

«На Запорожской АЭС действием защиты отключена высоковольтная линия энергоснабжения 330кВ “Ферросплавная-1”», — говорится в сообщении.
Собственные нужды АЭС запитаны от линии 750 кВ «Днепровская». Нарушений пределов и условий безопасности не зафиксировано. Персонал готов к реагированию, отмечено в сообщении.
В настоящий момент все блоки Запорожской АЭС остановлены и находятся в состоянии «холодный останов». Оборудование обслуживается в соответствии со всеми необходимыми регламентами при строгом контроле норм радиационной безопасности.
Радиационный фон на станции и прилегающей территории без изменений и находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков и не превышает естественных фоновых природных значений, сообщили на станции.