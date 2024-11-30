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На ЗАЭС отключилась резервная высоковольтная линия

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя — РИА Новости. Действием защиты на Запорожской АЭС отключена высоковольтная линия энергоснабжения 330кВ «Ферросплавная-1», станция обеспечена за счет линии «Днепровская», сообщила пресс-служба станции в Telegram-канале.

Источник: РИА "Новости"

«На Запорожской АЭС действием защиты отключена высоковольтная линия энергоснабжения 330кВ “Ферросплавная-1”», — говорится в сообщении.

Собственные нужды АЭС запитаны от линии 750 кВ «Днепровская». Нарушений пределов и условий безопасности не зафиксировано. Персонал готов к реагированию, отмечено в сообщении.

В настоящий момент все блоки Запорожской АЭС остановлены и находятся в состоянии «холодный останов». Оборудование обслуживается в соответствии со всеми необходимыми регламентами при строгом контроле норм радиационной безопасности.

Радиационный фон на станции и прилегающей территории без изменений и находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков и не превышает естественных фоновых природных значений, сообщили на станции.

энергетика